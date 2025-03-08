ميناء رفح البري يستقبل 40 مصابًا و61 مرافقا فلسطينيا من غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، دفعة جديدة من المصابين والمرضي الفلسطينيين قادمين من قطاع غزة اليوم /السبت/ لتلقى العلاج؛ بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ يوم /الأحد/ الماضي.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الدفعة 36 شملت 40 مصابا يرافقهم 61 من ذويهم، مشيرا إلى أنه تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات بشمال سيناء ومحافظات الجمهورية، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، موضحا أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين استقبلتهم المستشفيات المصرية حتى اليوم بلغ 1300 فلسطيني.

ولفت المصدر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والمعدات الثقيلة للمساعدة في إزالة الركام الناتج عن الحرب على غزة منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تنتظر مئات الشاحنات أمام ميناء رفح البري، بسبب إغلاق إسرائيل لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة حيث يتم تفتيش الشاحنات قبل دخولها للقطاع.

