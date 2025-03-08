بايرن ميونخ ينهي الشوط الأول متقدمًا على بوخوم في الدوري الألماني

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من مباراته أمام بوخوم متقدمًا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة 25 من الدوري الألماني. شهد الشوط الأول أداءً قويًا من الفريق البافاري، لكن بوخوم لم يستسلم ونجح في تقليص الفارق قبل الاستراحة، ليبقي المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات في الشوط الثاني.

ملخص الشوط الأول:

بدأ بايرن ميونخ المباراة بقوة، حيث تمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق رافائيل جوريرو في الدقيقة 14 بعد تمريرة مميزة من سيرج جنابري، ليضع الفريق البافاري في المقدمة ويعزز ثقته في اللقاء.

واصل بايرن ميونخ الضغط، وأضاف رافائيل جوريرو هدفه الثاني في الدقيقة 28 مستفيدًا من تمريرة رائعة من توماس مولر، ليضاعف النتيجة لصالح البافاري.

رغم السيطرة الكبيرة لبايرن، لم يستسلم بوخوم، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 31 عبر ياكوف ميديتش، ليعيد الأمل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.