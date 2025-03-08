بسبب الأهلي.. تأجيل مباراة الزمالك وسموحة 24 ساعة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "الدوري الممتاز "، يوم 11 مارس.

وسموحة مع مودرن سبورت بدوري القسم الأول ، يوم 11 مارس.

ومن ناحية أخرى أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة غدا الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 9:30.

حضر الاجتماع الفني للمواجهة التي تقام غدًا الأحد علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر للمحليين ومحمد عيد مسئول المهمات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في جنوب أفريقيا.