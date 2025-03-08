انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية و ضمن استراتيجية الدولة لحماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الرقعة الزراعية .

وتستمر المرحلة الثانية من اليوم السبت 8 مارس وحتى 28 من نفس الشهر، فى ظل اجراءات صارمة للتصدي لأي محاولات تعدٍّ، ومتابعة ورصد المتغيرات المكانية بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع المخالفات في مهدها، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتُنفذ الموجة الـ25 على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، التي استمرت من 8 فبراير الماضى وحتى 28 من نفس الشهر ، وأسفرت عن إزالة 960 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة،