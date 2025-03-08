أبو ريدة يلتقي رئيس اتحاد مالاوي ويهديه درع الاتحاد المصري لكرة القدم

التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فيلتوود هاييا رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم اليوم بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات بين الاتحادين وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة ومستقبل كرة القدم في القارة الأفريقية قبل أيام على انعقاد الجمعية العمومية التي تشهد انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية صباح الأربعاء القادم في أحد فنادق الجيزة.

وبعد نهاية اللقاء حرص أبو ريدة على إهداء الضيف درع الاتحاد المصري لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة لأحد رؤساء اتحادات الدول الأفريقية لمقر الاتحاد المصري بعد أن سبقه صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني في السادس من يناير الماضي ثم فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي في الثالث والعشرين من نفس الشهر.