راموس يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد رين بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستاد رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره رين بملعب روازون بارك، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي جونسالو راموس تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين، في ظل تواجد العديد من العناصر الأساسية لدى إنريكي على مقاعد البدلاء.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، بينما يأتي رين في المركز الحادي عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد رين

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: جواو نيفيس - لوكاس بيرالدو - ويليام باشو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: وارن زئيري إيمري - لي كانج إن - سيني مايولو

وفي الهجوم: ديزيري دوي - جونسالو راموس - برادلي باركولا.