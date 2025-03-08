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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"مندور" يثمن جهود "التعليم العالي" في إعداد المخطط الشامل لإعمار غزة

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
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ثمن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد المخطط الشامل لإعادة إعمار غزة، مشيدا بالدور الوطني الذي قامت به فرق العمل الأكاديمية والهندسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم "مندور" الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الوزارة سخرت إمكانياتها لإعداد خطة إعمار متكاملة تراعي أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة، دون تهجير.

وأضاف أن الخطة تضمنت تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وفق رؤية تحقق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الجهود تعكس التزام وزارة التعليم العالي بدورها الوطني في خدمة القضايا القومية.

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