التحقيقات الكاملة حول اتهام عاطل بقتل زوج شقيقته

تجري الجهات المختصة التحقيقات حول اتهام عاطل بقتل زوج شقيقته بأوسيم، حيث كشفت التحقيقات أن المجنى عليه كان يمر بضائقة مالية واقترض مبلغ ١٠٠٠ جنيه من المتهم.

واضافت التحقيقات، أن المتهم طالب المجنى عليه بالمبلغ ولكنه ظل يماطل فى السداد لمدة ٣ أشهر، فقرر التوجه للمجنى عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية اسفرت عن مقتل المجنى عليه.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تبين العثور على جثة المدعو عامل مذبوح داخل غرفة نومه.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلاف مالي بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.