وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتابع حادث غرق مطعم كبابجي الديوان

عاينت مديرية العمل بالدقهلية برئاسة المستشار أحمد رجائى وكيل وزارة العمل حادث غرق المطعم العائم (كبابجى الديوان) بنهر النيل حيث تبين من المعاينة أن المنشاة عبارة عن مطعم عائم ثابت بنهر النيل وحاصل على ترخيص مؤقت ونظرا لإرتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ فى الساعات الأولى من صباح اليوم وعدم وجود فريق الصيانه تدفقت المياه الى داخل الدور الأرضي .

فيما تم إخطار الأجهزة المعنية من الحماية المدنية والمسطحات المائية وديوان عام المحافظة وتم التدخل بشكل عاجل للسيطرة على وضعية المطعم مما جعلها ترسو وتستقر بشكل آمن .



من جهتها تابعت مديرية العمل سلامة العاملين وتبين عدم وجود إصابات وتم إخلاء المطعم بشكل كامل وإيقاف العمل به لحين انتهاء الجهات المعنية من المعاينة والتحقيقات واعادتها الى طبيعتها بشكل آمن ومستقر.



رافق وكيل المديرية خلال المعاينة اسماعيل شلبى مدير بحوث العمالة وفؤاد كمال مدير المراجعة الداخلية كما اشتركت المهندسة ولاء معوض موجهة السلامة والصحة المهنية بالمديرية فى اللجنة المكبرة التى شكلتها محافظة الدقهلية لمعاينة الحادث والمرور على جميع المطاعم العائمة ومراجعة اشتراطاتها .



تم إعداد التقارير اللازمة لعرضها على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لتحليل الحادث ومتابعة نتائج التحقيقات تمهيدا لعرضها على معالى وزير العمل محمد جبران.



وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار تعليمات الوزير محمد جبران وزير العمل بضرورة المتابعة الميدانية للمنشاءات ورصد الحوادث الجسيمة ومعاينتها للوقوف على أسباب الحوادث ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرارها .