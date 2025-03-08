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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن المدرب آرني سلوت  عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول التي ستخوض مواجهة ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهم في سباق المنافسة على اللقب.

التشكيلة الأساسية لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - تسيميكاس - أرنولد

خط الوسط: سووبوسلاي - جونز - جرافينبيرخ

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

دكة البدلاء:

كيليهير، إندو، ماك أليستر، كيتير، إليوت، روبرتسون، جوتا، كوانساه، ماكونيل

مباراة حاسمة للريدز

يدخل ليفربول المواجهة بطموح تحقيق الفوز ومواصلة الضغط في صراع القمة، بينما يسعى ساوثهامبتون للخروج بنتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى الفرق في الدوري.

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