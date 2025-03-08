زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة

السبت 08/مارس/2025 - 04:40 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس "تسعى أوكرانيا إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. وهناك مقترحات واقعية على الطاولة. يلزم التحرك بسرعة وفعالية".

وتابع "من جانبنا، نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل أن نناقش القرارات والخطوات اللازمة وأن نتوصل لاتفاق بشأنها".

وقال زيلينسكي إنه سيزور السعودية هذا الأسبوع. وبعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، سيبقى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أوكرانيون لحضور اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين.

