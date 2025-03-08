نوتنجهام فورست يصدم مانشستر سيتي بانتصار ثمين في الدوري الإنجليزي

حقق نوتنجهام فورست مفاجأة مدوية بفوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الوحيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليحرم السيتي من فرصة حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث حاول مانشستر سيتي فرض سيطرته المعتادة على اللقاء، لكن دفاع نوتنجهام فورست ظل متماسكًا، ونجح في إبعاد جميع المحاولات الهجومية للفريق السماوي.

رغم استحواذ السيتي على الكرة، إلا أن الفرص الحقيقية للتسجيل كانت نادرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، زاد مانشستر سيتي من ضغطه الهجومي، فيما اعتمد نوتنجهام فورست على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة 83، نجح كالوم هودسون أودوي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة رائعة من مورجان جيبس-وايت، ليشعل الأجواء في ملعب نوتنجهام وسط فرحة كبيرة من جماهير أصحاب الأرض.

شهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش الذي قدم أداءً جيدًا وساهم في دعم فريقه دفاعيًا وهجوميًا.