طارق الحسيني: تنظيم كأس العالم لسلاح الشيش بمصر يعكس مكانتها الدولية

تحدث طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات، والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس، مشيرًا إلى أهمية استضافة مثل هذه البطولات على أرض مصر.

وأكد الحسيني أن تنظيم البطولات يحقق مكاسب مباشرة وغير مباشرة، حيث يسهم في رفع الاقتصاد الوطني من خلال العوائد المادية، إلى جانب الفوائد الفنية التي تتمثل في مشاركة اللاعبين دون الحاجة لتحمل تكاليف السفر إلى الخارج.

وأوضح أن مصر نجحت في تنظيم كأس العالم للناشئين لسيف المبارزة، كما تستضيف حاليًا بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات، على أن تُنظم نهاية الشهر الجاري كأس العالم لسلاح السيف للسيدات.

وأضاف الحسيني: "في العام القادم سنحافظ على تنظيم البطولات الثلاث، مع استبدال بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات بمنافسات الرجال مما يعكس مكانة مصر المتقدمة وثقة الاتحاد الدولي في نجاح البطولات على أرضها".

وعن مستوى اللاعبين، أشار الحسيني إلى امتلاك مصر أسماء بارزة مثل محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة صاحب ال 17 عاما والذي ظهر مؤخراً بمستوى مميز ووصل في منافسات البطوبة لدور ثمن النهائي وهو لاعب واعد ولايزال صغيرا ونقوم بإعداده بشكل جيد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعن الإنجازات الأفريقية الأخيرة، قال الحسيني: "تفوقنا واضح في بطولات أفريقيا، وهو ما تجسد في نتائجنا ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب في أنجولا، هذه البطولة لها أهمية خاصة لأنها تمنحنا نقاطًا تسهّل قرعتنا في البطولات العالمية، كما أنها محطة إعداد لبطولة العالم للناشئين في الصين".

واختتم الحسيني تصريحاته بالتأكيد على تطلع الاتحاد لتحقيق إنجاز عالمي جديد، قائلًا: "نسعى لحصد ميدالية أو اثنتين في بطولة العالم للناشئين بالصين، ونعمل بكل قوة لتحقيق هذا الهدف".