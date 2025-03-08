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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لباير ليفركوزن أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن المدرب تشابي ألونسو عن التشكيلة الرسمية لفريق باير ليفركوزن لمواجهة فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني، في لقاء يسعى فيه مواصلة سلسلة نتائجه المميزة هذا الموسم.

التشكيلة الأساسية لباير ليفركوزن:

حراسة المرمى: هراكيديسكي 

خط الدفاع: تاه - هيرموسو - تابسوبا

خط الوسط: أرثر - غارسيا - تشاكا - بونيديا

خط الهجوم: تيلا - عدلي - شيك

البدلاء:

كوفار، هينكابي، فيرتز، ساركو، جريمالدو، بونيفاس، موكيلي، بالاسيوس، فريمبونج

يدخل باير ليفركوزن اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الألماني، بينما يسعى فيردر بريمن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى الفرق في أوروبا هذا الموسم.

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