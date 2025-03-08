أمل الحناوي: إشادة أمريكية بالخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، لاقت دعمًا واسعًا بعد القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة من كافة الدول الإسلامية ومن دول أوروبية حتى واشنطن نفسها التي طرحت مخططًا لمستقبل قطاع غزة بدون تواجد الفلسطينيين فيه، أشادت بالخطة المصرية العربية لتعافي القطاع.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى اتصال هاتفي مؤخرًا بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتم استعراض الخطة العربية بشأن مستقبل غزة وعناصرها ومراحلها المختلفة، وأكد وزير الخارجية المصري على تطلع القاهرة لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستعراض الخطة ومزاياها بشأن متكامل.

وتابعت: «ومن جانبه أكد ويتكوف أن الخطة تتضمن عناصر جاذبة، وتعكس نوايا طيبة مبدأيًا، مبدًيا ترحيبه بالتعرف على المزيد من التفاصيل بشأن الخطة، وفي هذه الأثناء وصل وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة أمس، لبحث إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق».