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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة والإنارة وتهذيب ورى للأشجار بمدن إدفو وأسوان

رفع الإشغالات وتنفيذ
رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة والإنارة
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تواصل الوحدات المحلية بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جهودها المكثفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات والتراكمات، وتنفيذ النظافة العامة ، والإنارة بالشوارع والطرق.

رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة والإنارة وتهذيب ورى للأشجار بمدن إدفو وأسوان

تنفيذ الحملات على مدار اليوم بمختلف أنحاء مدينة أدفو

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، وجرد الأتربة من خلال تنفيذ الحملات على مدار اليوم بمختلف أنحاء المدينة، وهو الذى توازى مع القيام بإصلاح وتركيب الكشافات لأعمدة الإنارة بالمدخل الرئيس لقرية القنان بالتعاون مع هندسة كهرباء إدفو.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان برفع الإشغالات بعدد من المناطق السكنية بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

كما تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، وهو الذى تكامل مع تنفيذ أعمال تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات، مع متابعه أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة ، بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن.

كما نفذت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.

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