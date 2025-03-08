الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بداية من غدٍ

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاحد الى الجمعة 14 مارس، حيث سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

و يسود طقس مائل للدفىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافىء على جنوب سيناء و مائل للحرارة على جنوب البلاد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

واوضحت الارصاد انه يسود غدا الاحد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

واضاف انه من الاثنين 10 ماريس الى الجمعة 14 مارس سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجة البحرى العظمى 23_26 درجة والصغرى 14_15 درجة.