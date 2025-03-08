جامعة أسيوط تشهد الحفل الختامي لمهرجان "180 درجة" للقراءة والمواهب

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، شهد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامي لمهرجان "180 درجة" للقراءة والمواهب في نسخته الخامسة، الذي نظمته مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط، وأقيم مساء الخميس 6 مارس 2025، على مسرح قاعة السمائيين بالكنيسة الكاثوليكية، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس، بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات متعددة، منها الغناء، والعزف، والتمثيل، والرسم، والشعر، والإلقاء، والقراءة، والكتابة، وتعزيز ثقافة القراءة والتعلم الذاتي من خلال أنشطة تفاعلية.

شهد الحفل حضور اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأستاذ طارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة، وعدد من القيادات التعليمية ورجال الدين، ومجموعة من الفنانين والمبدعين.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالدور الذي تقدمه الكنيسة المصرية في دعم التعليم والثقافة، مؤكدًا أهمية تشجيع الشباب على القراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

كما أعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي، مشيدًا بدور الدولة في دعم الشباب من خلال الفعاليات والمهرجانات التي تهدف إلى تنمية المهارات الأدبية والفنية.

تضمنت فعاليات الحفل كلمات للأنبا دانيال لطفي، والأب مخلص مصري، مدير المدارس وراعي المهرجان، والأستاذة فيفان ثابت، صاحبة فكرة المهرجان، وعرض فيلم توثيقي بعنوان "الحلم"، وعروض فنية متنوعة، من بينها مسرحية "سالب واحد"، وفقرة عزف جماعي للفائزين بالمهرجان، إلى جانب فقرة شعرية، وفقرة غنائية وكورال "ميدلي" قدمها الطلاب الفائزون في مجال الغناء والموسيقى.

ضمت لجنة تحكيم المهرجان نخبة من المتخصصين في الفنون والآداب، منهم خبراء من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأساتذة من كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، من بينهم الدكتور وجدي نخلة، الدكتور سعيد مصطفى، الدكتور إيهاب عاطف، والدكتورة سلمى مجدي. وتم تكريم المشاركين في المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم، والفائزين في المسابقات المختلفة.