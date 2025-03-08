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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تنظم الدورة الرمضانية بمنافسات في كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة

جامعه اسيوط
جامعه اسيوط
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تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، الدورة الرياضية الرمضانية، والتي تشمل خماسيات كرة القدم (طلبة)، رباعيات الكرة الطائرة (طلبة وطالبات)، وتنس الطاولة (طلبة وطالبات)، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2025، بالقرية الأولمبية بالجامعة، وذلك تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد عبدالمولى – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش – المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة.

 وتأتي الدورة الرمضانية بتنظيم من، الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الدورة الرياضية الرمضانية تهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي والتعاون بين الطلاب، إلى جانب توفير فرصة لممارسة الرياضة في أجواء رمضانية ممتعة تسهم في تعزيز النشاط البدني والصحة العامة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاهتمام بالأنشطة الرياضية يأتي ضمن أولويات الجامعة، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الجانب الرياضي للطلاب، بما يتماشى مع رؤيتها للنهوض بالطلاب وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي، مما يسهم في تكوين جيل يتمتع بصحة بدنية وعقلية متميزة.

 ودعت إدارة النشاط الرياضي الطلاب الراغبين في المشاركة أو الاستفسار عن تفاصيل الدورة إلى التوجه إلى إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور احمد المنشاوي الادارة العامة الدورة الرياضية الدورة الرمضانية