روسيا تستهدف مطارات ومنشآت طاقة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، استهداف مطارات عسكرية ومنشأة طاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إنه في اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خسائر بتشكيلات ثلاثة ألوية دفاع إقليمي، في مناطق بلدتي جرانوف، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، والعديد من الآليات العسكرية.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كاترينيفكا، وكامينكا، وكوندراشوفكا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ويامبول في دونيتسك، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 195 عسكريًا.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيفيرسك، وروزوفكا، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبولي في دونيتسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 245 عسكريًا.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها نحو أعماق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية، والحرس الوطني وفوج الهجوم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق بوجاتير، وبيريبودوفا، ونوفوبول، وكونستانتينوبول، ودنيبروينرجيا في دونيتسك، وجوليايبول في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 155 عسكريًا.

وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشأة الطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورش الإنتاج ومستودعات التخزين، ونقاط التحكم بالطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 148 منطقة.

كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "هيمارس"، و178 طائرة دون طيار من نوع الطائرات.

