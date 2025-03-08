كسر بالجمجمة و نزيف.. ننشر مناظرة مفتش الصحة لفتاة أنهت حياتها بأوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء فتاة حياتها قفزا من الطابق الرابع بأوسيم.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لمناظرة جثة الفتاة وكشف ملابسات الوفاة وتبين وجود كسر بالجمجمة ونزيف نتيجة ارتطام الجثة بجسم صلب.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين إقدام فتاة علي إنهاء حياتها قفزا من الرابع عقب اكتشاف شقيقها وجود علاقة بينها وبين شاب وكانت تحادثة في الهاتف، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.