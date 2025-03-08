4 دول أوروبية تتعهد بالعمل مع المبادرة العربية لإعادة إعمار غزة

السبت 08/مارس/2025 - 04:11 م

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ترحيبهم ودعمهم للمبادرة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد وزراء الخارجية الأربعة - في بيان مشترك أوردته وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت- على التزامهم بالعمل مع المبادرة العربية لإعادة إعمار غزة.

وكان الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع «ستيف ويتكوف»، المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط، أكد خلاله تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإدارته، حول الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، متناولًا عناصرها ومراحلها المختلفة.

وأكد «ويتكوف» اطلاعه على الخطة العربية، مشددًا على أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مبديًا ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطة المصرية بشأن غزة «لا تلبي تطلعات» الرئيس ترامب الذي اقترح أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع وتوطين سكانه في الخارج.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة اقترحت على حماس في محادثاتهما، الأربعاء الماضي، هدنة شهرين مقابل إطلاق سراح كافة الرهائن، وهو ما رفضته الحركة، مجددة تأكيدها على أن الهدف النهائي للمفاوضات ينبغي أن يكون نهاية دائمة للحرب وانسحابًا كاملًا للاحتلال من القطاع.