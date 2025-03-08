بمشاركة مصرية.. اليوم انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص

تتنطلق في مساء اليوم، مراسم حفل افتتاح دورة الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص تورين ٢٠٢٥ علي ستاد اينالبي بندينة تورين الايطالية.

يتضمن حفل الافتتاح الفقرات الرسمية لالعاب الأولمبياد الخاص والتي تتضمن استعراض الفرق المشاركة، دخلت الوفود الرياضية إلى الملعب، حيث تم تقديم كل برنامج وممثليها من الرياضيين، ومن بين اللحظات الأبرز التي ينتظرها الجميع دخول الشعلة، التي ستختتم رحلتها بإشعال المرجل، معلنة رسميًا انطلاق دورة الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص، فضلا عن فقرات وعروض فنية وثقافية تعكس الثقافة الإيطالية والتراث المحلي لمدينة تورين، بالإضافة إلى عروض موسيقية ورقصات تقليدية.

ستقام المراسم في أجواء استثنائية، مع عرض مذهل يجمع بين الموسيقى والأضواء والعروض الفنية التي يقدّمها فنانون مشهورون عالميًا. وستحتفي المراسم بقيم الشمولية، والعزيمة، والروح الرياضية. ولا شك أن اللحظة الأكثر ترقبًا ستكون موكب الرياضيين، حيث ستشارك 102 وفدًا يستعدون لبدء تجربة لا تُنسى باسم الشمولية والتنافس.

حرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ورافقه الفنان الكبير حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص الدولي والاستاذ طلال الهاشمي رئيس المجلس الاستشاري الاقليمي للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا علي الالتقاء بالوفود العربية المشاركة في الالعاب وزيارتهم أثناء مشاركة الوفود في فعاليات البرنامج الصحي للاعبين والمقام بستاد اينالبي بمدنية تورين الايطالية في عددا من الكشوفات الصحية المختلفة ، وأكد عبد الوهاب علي مشاركة جميع الوفود العربية في فعاليات البرنامج الصحي للاستفادة من الخدمات الكبيرة التي توفرها تلك المبادرة في عددا من التخصصات الطبية المختلفة.

وكانت البعثة المصرية قد وصلت امس بمرافقة المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري الي مقر اقامتها بمدينة تورين الايطالية استعدادا للمشاركة في حفل افتتاح الالعاب ، ووجه "محمود" الي ضرورة المشاركة في البرنامج الصحي للاعبين اليوم ، ومن المقرر ان تنتقل غدا بعد اعلان انطلاق المسابقات بشكل رسميا بحفل الافتتاح الي اماكن المسابقات علي تلال وجبال مدينة سيستريير حيث تنطلق مسابقات الجري علي الثلج ومسابقات التزلج علي الثلج بينما ينتقل منتخب تزلج اختراق الضاحية الي مدينة براغيلاتو حيث مكان اقامة المسابقات.

وتستضيف أربع مدن إيطالية مسابقات الالعاب وهي مدينة تورين وتستضيف حفل الافتتاح، برنامج الكشف الصحي، مؤتمر الشباب العالمي، مسابقات الفلوربول، الرقص الرياضي، الجري على الثلج، وحفل الختام ، بينما تستضيف مدينة براغيلاتو مسابقات تزلج اختراق الضاحية ، فضلا عن استضاقة مدينة باردونيكيا مسابقات رياضة الرقص والتزلج على الثلج ، وايضا تستضيف المدينة الرابعة سيستريير مسابقات التزلج علي الثلج والجري علي الثلج.

ويتسابق في المسابقات الرسمية بالالعاب بما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن تستمر الالعاب حتي يوم ١٦ مارس ٢٠٢٥.