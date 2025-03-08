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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر بالأحمر وجنوب أفريقيا بالأصفر في إياب تصفيات المحليين

منتخب مصر
منتخب مصر
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في اياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما منتخب الضيوف سيرتدي القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة غدا الأحد على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 9:30.

حضر الاجتماع الفني للمواجهة التي تقام غدًا الأحد علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر للمحليين ومحمد عيد مسئول المهمات.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في جنوب أفريقيا.

الاجتماع الفني مصر أمام جنوب أفريقيا تصفيات كأس الأمم الافريقية المنتخب المصري استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية