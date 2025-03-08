تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وبالتنسيق مع مسئولى ومفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها ، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية حملاتها اليومية على المحلات والمكتبات لمراجعتها والتفتيش عليها .

إستكمال تطبيق حظر بيع الألعاب النارية بأسوان وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة

يأتي ذلك للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وذلك وسط متابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام .

وفى هذا الصدد فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملاتها داخل عدد من المناطق السكنية والشوارع المختلفة بالأسواق ، والتى شملت السيل والمحمودية والشيخ هارون وعباس فريد والسوق السياحى وشرق البندر والشارع الجديد.

فيما قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن إدفو ، وكوم أمبو وكلابشة وأبو سمبل السياحية وذلك وسط مشاركة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة المعاونة بتنظيم حملات مكثفة على المحلات التجارية والتفتيش على بيع الألعاب النارية والشماريخ والبارود والبمب .

ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية ، وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة وغير الملتزمة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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