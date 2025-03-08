افتتاح مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة.. صور

انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، الذي تنظمه محافظة البحيرة بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، ومؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، تحت شعار "هي.. تستطيع" دعمًا لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال الفني، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس.

وافتتحت فعاليات المهرجان الدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، كريستينا فرايلي - نائب السفير الإسباني، وذلك بحضور ضيوف شرف المهرجان فناناتي الكاريكاتير من أسبانيا كريستينا جونثاليث ومونيكا رويث، والمهندسة زكية رشاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ورئيسة المهرجان والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، المؤسس والمدير التنفيذي للمهرجان، محمد البسيوني، مدير فرع ثقافة البحيرة، أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، حازم البنا مدير المكتب الإعلامي للمحافظة.

ويضم المهرجان معرضًا ضخمًا يشارك فيه 301 فنانًا من 44 دولة حول العالم، حيث تتناول الأعمال المعروضة موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، إضافةً إلى بورتريهات خاصة بفاطمة اليوسف ورسومات لأبرز رواد الكاريكاتير المصريين عن المرأة.

كما يشتمل المهرجان على جناح خاص بإسبانيا، حيث سيتم عرض أعمال مجلة "لاتراكا" الإسبانية الشهيرة، إلى جانب أعمال الرسام الإسباني خوان سينتيس بلاسكو، الذي يعد أحد أبرز رواد الكاريكاتير في مصر.

وتحظى فعاليات المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بمشارك الفنانات الإسبانيات، كريستينا جونثاليث ومونيكا رويث، بتقديم محاضرات وورش عمل فنية، كما ستشاركان في ورشة متخصصة حول فن الكاريكاتير، والتي ستقام يوم 11 مارس بمعهد ثربانتس بالإسكندرية، ضمن أنشطة المهرجان.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، رئيسة المهرجان، أن إسبانيا هي ضيف شرف الدورة الثانية، في إطار توسيع أفق التبادل الثقافي والفني بين مصر وأوروبا.

الكاتبة الصحفية الراحلة فاطمة اليوسف مؤسسة مجلة "روزاليوسف" شخصية المهرجان

وفي سياق متصل، كما أكد الكاتب عبدالله الصاوي، المدير التنفيذي للمهرجان، أن اللجنة العليا للمهرجان اختارت الكاتبة الصحفية الراحلة فاطمة اليوسف، مؤسسة مجلة "روزاليوسف"، شخصية المهرجان لهذا العام، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على تأسيس المجلة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من رواد فن الكاريكاتير المصري والإسباني، من بينهم الفنان المصري الراحل محمد حاكم والفنان الكبير سعيد بدوي والفنان المصري البارز إبراهيم البريدي ورسامة الكاريكاتير المصرية آمال سمير والرسام الإسباني خوان سينتيس، الذي عاش في مصر وساهم في تشكيل ملامح الكاريكاتير المصري.

ويعد مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة أول مهرجان معتمد من وزارة الثقافة المصرية ومتخصص في الرسوم الكاريكاتيرية الخاصة بالمرأة في مصر والشرق الأوسط.

ويهدف إلى نشر فن الكاريكاتير بين الفتيات والسيدات واكتشاف ودعم الموهوبات في هذا المجال وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين الفنانات من مختلف الدول وتحفيز المرأة على التعبير عن ذاتها من خلال الفن.