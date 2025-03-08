5 شهداء في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد الاحتلال

أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، حيث استشهد خمسة فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينتي غزة ورفح، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، واستشهد ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم في مدينة رفح، اثنان منهم جراء قصف طائرة مسيرة في منطقة أبو حلاوة شرق المدينة، بينما استشهد الثالث إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في شارع جورج شرق رفح.

وأوضح "أبو كويك" خلال رسالة مباشرة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن فلسطينيين آخرين استشهدا مساء أمس في حي الشجاعية، الذي سجل بمفرده خمسة شهداء في يوم واحد.

وأكد أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين والعائدين إليها في المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، وذلك وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل استهداف الصيادين، مما يحرمهم من ممارسة عملهم.

وواصل: "رغم اتفاق الهدنة، لم يسمح الاحتلال منذ قرابة أسبوع بدخول أي شاحنات مساعدات محملة بالمواد الإغاثية أو السلع الأساسية إلى غزة، مما فاقم الأزمة الإنسانية، ويواصل الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم، رغم أن الاتفاق ينص على تشغيله حتى خلال المرحلة الانتقالية بين فترتي الهدنة".

وأكد أن الاحتلال تنصل من الاتفاق، مما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.