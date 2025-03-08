الحبس 3 سنوات لرجل أعمال لاتهامه بالنصب على أفشة لاعب النادي الأهلي

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على رجل أعمال لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي في شيك بـ 13 مليون جنيه، نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج بالحبس ثلاثة سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه.

وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة رجل أعمال شهير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك للاعب.

وقال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أمام جهات التحقيق، إنه حرر محضرا ضد رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة نصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعدما حرر له شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير نظير جلب سيارة من الخارج له، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إليه، وحرر المحضر ضده للحفاظ على حقه.