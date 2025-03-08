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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني

مولر
مولر
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أعلن فريق بايرن ميونخ الذي سيخوض مواجهة بوخوم ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني، في لقاء يسعى فيه البافاري لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردته على صدارة البوندسليجا.

التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: إيتو - ستانيشيتش - بوي - جيريرو.

خط الوسط: بالينيا - داير - جوريتزكا.

خط الهجوم: ساني - جنابري - مولر.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

أولرايش، مين جاي، كيميش، كين، أوليسي، ديفيز، فيدويفيتش، لايمر، موسيالا.

ويدخل بايرن ميونخ المواجهة وعينه على الثلاث نقاط، في ظل المنافسة الشرسة على اللقب، بينما يسعى بوخوم للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

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