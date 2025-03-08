الرئيس السيسي: المرأة المصرية رمز العطاء والصبر والتدبير

أكد الرئيس السيسي أن المرأة المصرية رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.

وقال الرئيس السيسي بمناسبة يوم المرأة العالمي: في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال.

وأضاف، أنه في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها وأضاف الرئيس، كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة.