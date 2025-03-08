القدر ينقذ خطة أكرم حسني من الفشل في مسلسل الكابتن

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكابتن تدخل القدر لكي ينجح كابتن حسام (أكرم حسني) في تحقيق طلب الروح الثانية عاطف (أحمد الرافعي) والعثور على زوج لرانيا (وئام مجدي)، حيث يتدخل صديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) ويفسد خطة الزواج دون قصد، لكن القدر يجعل كريم يقع في حب رانيا ويتزوجان أخيرًا، وهو ما يؤدي إلى رحيل روح عاطف إلى الأبد.

ويلازم دور الخاطبة كابتن حسام مجددًا، وهذه المرة عليه تنفيذ طلب عم باني (سامي مغاوري)، وهو يتمثل في زواجه من أسرار (ميمي جمال)، وهو ما يضع حسام في مأزق، حيث عليه الآن أن يزوج إنسانة إلى روح.

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات، بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

ويتكون مسلسل الكابتن ط من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.