عظم شهيدك.. وعد تجديد العهد بمواصلة مسيرة الشهداء دفاعا عن الوطن.. خبراء : الفريق عبد المنعم رياض رمزًا للتضحية وقدوة للأجيال المقبلة

يعد يوم الشهيد مناسبة لتجديد العهد على استكمال مسيرة الشهداء في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره، حيث تظل تضحياتهم مصدر إلهام دائم للأجيال القادمة. يُحتفل بيوم الشهيد في التاسع من مارس من كل عام، تكريمًا لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر. يحمل هذا اليوم أهمية خاصة في الوجدان المصري، كرمز للتضحية والفداء من أجل الوطن.



أهمية الاحتفال

من جانبه قال مؤكدا الخبير الاستراتيجي اللواء عادل العمدة ل" البوابة نيوز " على أهمية يوم الشهيد في تعزيز الروح الوطنية، وتذكير الشعب المصري بتضحيات الشهداء.

أشاروا إلى أن يوم الشهيد يُعتبر مناسبة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الشهداء في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأكمل قائلا : أن يوم الشهيد فرصة لتقديم الدعم والتقدير لأسر الشهداء، والتعبير عن التضامن معهم ، ونعتبر يوم الشهيد هو يوم لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الشهداء في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره، وأن تضحياتهم ستظل دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وزاد قائلا: أن الاحتفال بيوم الشهيد يرسخ قيم التضحية والفداء في نفوس الأجيال الحالية فى مواجهة الصراعات الجيوسياسية التى تعج بها منطقتنا وكذلك الاجيال القادمة ،وكلنا كرجال قوات مسلحة ومعنا الشعب المصرى كله نعتبر يوم الشهيد في مصر، الموافق 9 مارس من كل عام، هو مناسبة وطنية ذات دلالة عميقة في الوجدان المصري. إنه يوم لتكريم أولئك الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، رمزًا للتضحية والفداء من أجل مصر.



الدروس المستفادة



وأكد الخبير الاستراتيجى ل “ البوابة نيوز ” قائلا : ان أهمية يوم الشهيد تتجلى فى تكريم التضحيات العظيمة ويعتبر يوم الشهيد فرصة لتكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر وحماية أمنها واستقرارها، وكذلك تعزيز قيم الولاء والانتماء الذى يساهم هذا اليوم في تعزيزه لقيم مهمة مثل الولاء والانتماء للوطن، وتذكير الأجيال القادمة بتضحيات الشهداء ، ولا ننسى تقديم الدعم لأسر الشهداء وكل مؤسسات مصر تعتبر يوم الشهيد مناسبة لتقديم الدعم والتقدير لأسر الشهداء، والتعبير عن التضامن معهم.

لماذا تحديد هذا التاريخ ليوم الشهيد



فى ذات السياق أكد الخبير الاستراتيجى اللواء محمد المصرى لـ" البوابة نيوز" : انه تم اختيار التاسع من مارس ليكون يومًا للشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الذي استشهد في هذا اليوم عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف.



وأضاف الخبير الاستراتيجى : يعتبر الفريق عبد المنعم رياض رمزًا للتضحية والبطولة، وقدوة للأجيال القادمة من الجنود المصريين، يعتبر يوم الشهيد فرصة لتكريم شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصر وحماية أمنها واستقرارها ، يساهم هذا اليوم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتذكير الأجيال القادمة بتضحيات الشهداء ، يعتبر يوم الشهيد مناسبة لتقديم الدعم والتقدير لأسر الشهداء، والتعبير عن التضامن معهم.



فعاليات تعريفية



وأردف :تقوم القوات المسلحة المصرية بتنظيم فعاليات وندوات لتكريم الشهداء وأسرهم.

يتم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ، يتم تكريم أسر الشهداء وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ، وتقوم وسائل الإعلام المصرية بتغطية فعاليات يوم الشهيد، وعرض برامج وأفلام وثائقية عن تضحيات الشهداء.