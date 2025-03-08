تعرف على موعد أذان المغرب ثامن أيام شهر رمضان

يعد موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى، كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر، حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر، بينما يكون أطول يوم في نهايته.

امساكية شهر رمضان المعظم 1446

ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025، أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، وأخر أيامه هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل 14 ساعة و12 دقيقة.

ويبحث الكثير من المواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك، عبر محرك البحث جوجل عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم، وذلك لمعرفة موعد الإفطار.

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

هل هلالك شهر مبارك 🌙✨

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان الساعة 59: 5🗓️

موعد أذان العشاء 7:16

وأول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، يوم السبت أول مارس 2025، وعدته هذا العام 29 يوما، وأخر أيامه 29 مارس 2025 .