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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

معبر رفح البري يستقبل 37 جريحًا و57 مرافقًا من أهالي قطاع غزة

معبر رفح البرى
معبر رفح البرى
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استقبل معبر رفح البرى من الجانب المصري، اليوم السبت، 37 جريحًا ومصابًا ومريضًا يرافقهم 57 من أقاربهم ضمن الدفعة 36 من المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، فيما تتكدس آلاف الشاحنات للمساعدات الإنسانية والغذائية والوقود أمام معبر رفح من الجانب المصري جراء رفض السلطات الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة طوال هذه المدة.

وصرح مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بأن المصابين الفلسطينيين في طريقهم إلى المستشفيات في شمال سيناء ومختلف المحافظات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن عدد المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين وصولوا إلى المستشفيات المصرية حوالي 1300 فرد.
 

معبر رفح البري غزة المساعدات الإنسانية