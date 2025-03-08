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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رجل يتسلق برج "بيج بن" رافعًا علم فلسطين

بريطانيا
بريطانيا
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ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، أن رجلًا يرفع علم فلسطين تسلق برج إليزابيث الذي يضم ساعة بيج بن، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين إلى قصر وستمنستر، حيث تسلق الرجل أحد المباني صباح اليوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا حافي القدمين يقف على حافة ويرفع علم فلسطين على ارتفاع عدة أمتار من برج إليزابيث، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل، الذي لم يتم كشف تفاصيل عنه، وقف محتجًا لأكثر من ثلاث ساعات حيث أظهر تضامنه مع فلسطين، كما دعا إلى إصلاح قوانين منع الاحتجاج في المملكة المتحدة.

وتم إغلاق شارع بريدج بوسط لندن حيث اصطف ما لا يقل عن تسع سيارات تابعة لخدمة الطوارئ البريطانية بينما قامت الحشود بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني للشرطة.
 

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ساعة بيج بن برج إليزابيث المملكة المتحدة علم فلسطين فلسطين