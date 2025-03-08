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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئولة أوروبية: بوتين لا يبدي أي اهتمام بالسلام في أوكرانيا

كايا كالاس
كايا كالاس
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قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يبدي أي اهتمام بإحلال السلام في أوكرانيا"، في تعليق على الهجمات الجديدة التي شنتها موسكو على كييف وأسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص.
وأضافت المسؤولة الأوروبية -في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت- أن "الصواريخ الروسية تسقط بلا توقف على أوكرانيا، مما يتسبب في المزيد من الموت والدمار.. مرة أخرى، يظهر بوتين أنه ليس مهتما بالسلام.. يحب علينا زيادة دعمنا العسكري، وإلا فإن المزيد من المدنيين الأوكرانيين سيدفعون الثمن الأغلى".
 

أوكرانيا بوتين الاتحاد الأوروبي