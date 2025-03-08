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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

15 مارس.. التحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل
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حددت نيابة النزهة جلسة 15 مارس الجاري للتحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك.
وكانت نيابة النزهة قد استمعت في وقت سابق لأقوال دفاع نادي البنك الأهلي، بشأن البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل (رقم 1248 لسنة 2025 النزهة)، والذي تضمن واقعة سب لاعبي البنك الأهلي باستخدام ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون، حسب ما تم التأكد منه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR.

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