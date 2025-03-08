15 مارس.. التحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي

حددت نيابة النزهة جلسة 15 مارس الجاري للتحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي فريق البنك الأهلي خلال مباراتهم أمام الزمالك.

وكانت نيابة النزهة قد استمعت في وقت سابق لأقوال دفاع نادي البنك الأهلي، بشأن البلاغ المقدم ضد الحكم محمد عادل (رقم 1248 لسنة 2025 النزهة)، والذي تضمن واقعة سب لاعبي البنك الأهلي باستخدام ألفاظ نابية يعاقب عليها القانون، حسب ما تم التأكد منه من خلال تفريغ محادثات تقنية الـVAR.