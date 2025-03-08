معبر رفح يستقبل الدفعة الـ36 من مصابي غزة

كشف كريم صبري، مراسل إكسترا نيوز، عن مستجدات الأوضاع من أمام معبر رفح، مؤكدًا أن الوضع على أهبة الاستعداد من الجانب المصري لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وسط تعنت إسرائيلي مستمر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن معبر رفح، بتوجيهات من الرئيس السيسي، استقبل الدفعة الـ36 من المرضى والمصابين، حيث بلغ عددهم 37 مصابًا وجريحًا برفقة ذويهم، وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وتابع: "هناك جهد طبي متواصل توفره جميع مستشفيات مصر، إذ تم تجهيز أكثر من 40 مستشفى عامًا و45 مستشفى جامعيًا في مختلف المحافظات".

وواصل: "تم تجهيز مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد لحظة بلحظة، حيث تعمل الفرق الطبية يوميًا لإرسال العشرات من المصابين والجرحى، بالإضافة إلى مستشفيات القناة والقاهرة".

وعن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، أكد أنه لليوم السابع على التوالي، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.