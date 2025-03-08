رسامة 5 رهبان بدير وادي النطرون

أقام اليوم الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون بصلاة القداس الإلهي بمشاركة مجمع آباء رهبان الدير وذلك بمناسبة التذكار الخامس الأنبا صرابامون رئيس دير القديس الأنبا بيشوي.

وسبق صلاة القداس الإلهي طقس رسامة خمسة من الأخوة طالبي الرهبنة وإلباسهم الزي الرهباني وهم:

الراهب ميخا الأنبا بيشوي

الراهب كيرياكوس الأنبا بيشوي

الراهب ماركوس الأنبا بيشوي

الراهب بيسنتي الأنبا بيشوي

الراهب ميشائيل الأنبا بيشوي

وقد تمت صلوات طقس الرهبنة والقداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بالدير.