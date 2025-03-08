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السبت 08 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مؤتمر صحفي بجمعية المحاربين القدماء للإعلان عن تفاصيل الاحتفال بيوم الشهيد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.
وأكد اللواء أ ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، التى عكست مسيرته مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات وما حققوه من بطولات ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم جيلاً بعد جيل.

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