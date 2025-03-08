انطلاق مهرجان الخير لتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بدمياط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط عن انطلاق مهرجان الخير، حيث وصلت 7 سيارات نقل كبيرة الحجم محملة بأكثر من 12 ألف كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة دمياط، وذلك برعاية ومشاركة عدد من المؤسسات الخيرية.

وقال جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، إنه يتم الآن تفريغ السيارات وتسليمها للجمعيات الخيرية وذلك بحسب عدد الأسر المسجلة بكل جمعية، متقدما بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل الخيري الضخم.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، إنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الاجتماعية وبحضور مديري الإدارات الفنية بديوان عام المديرية، وذلك بشأن توزيع مساعدات شهر رمضان الكريم وآلية توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية ومتابعة أعمال الوحدات الاجتماعية.

وقام متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل.

وقال أحمد عوض، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، إنه تم بحث الحالات الأكثر احتياجا وتصنيف أكثرهم احتياجا ومعرفة المناطق الجغرافية لهم خاصة من يعيشون بمفردهم أو الغير قادرين على خدمة أنفسهم ويتم توزيع وجبات الإفطار ساخنة ومطهاة جيدا عليهم بشكل يومي بحيث يتم توفير وجبة الإفطار لهم.

وأضاف أحمد عوض، اننا أيضا نقوم بتوزيع وجبات السحور على الأسر المحتاجة ونقوم بتوفير سلع جيدة جدا وبمشاركة كبيرة من المتبرعين من أجل توفير الوجبات سواء إفطار أو سحور بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك.



