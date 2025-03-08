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السبت 08 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة 14 شماسًا للسريان الأرثوذكس بالقدس

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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احتفل المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة للسريان الأرثوذكس، يوم أمس برسامة ١٤ شماساً جديداً، وذلك خلال قداس إلهي أُقيم بمناسبة عيد القديس مار أفرام السرياني في دير مار مرقس للسريان الأرثوذكس بالقدس.

وشملت الرسامة ٤ مرتلين (مزمرونه)، و٧ قراء (قورويه)، و ٣ شمامسة رسائليين، ليخدموا في كنيسة مار يوسف ونيقوديموس في كنيسة القيامة وكنيسة السيدة العذراء في دير مار مرقس.

ترأس المطران القداس الإلهي بمشاركة الآباء الربان شمعون جان، والربان برصوم كندو، والربان بولس خانو، والربان يعقوب البرطلي، بحضور عدد كبير من الشمامسة وجموع المؤمنين وعائلات المرتسمين.

وفي عظته، شدد المطران مار أنتيموس على أن الشماسية هي دعوة للخدمة بتواضع ومحبة، مستشهداً بقول السيد المسيح: “ما جئتُ لأُخدَمَ بل لأخدِمَ”، كما حثّ الشمامسة الجدد على الاقتداء بالرسل والقديس مار أفرام السرياني في تفانيهم لنشر كلمة الحق وخدمة الكنيسة.

واختتم الاحتفال بروح من الفرح والإيمان، حيث قُدّمت التهاني للشمامسة الجدد وعائلاتهم وسط أجواء روحية مميزة.

 


 

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