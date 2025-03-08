السبت 08/مارس/2025 - 02:51 م

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف الزيادة على بطاقات التموين، والتي تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة.

موعد صرف الزيادة على بطاقات التموين

ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025، حيث سيتم منح مبالغ إضافية على البطاقات التموينية، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة، وذلك على النحو التالي:

البطاقة التي تضم فردًا واحدًا تحصل على 125 جنيهًا دعمًا إضافيًا.



البطاقة التي تضم فردين أو طفلين تحصل على 250 جنيهًا، حيث يتم منح الدعم لأول طفلين فقط في الأسرة.



الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي، بالإضافة إلى 250 جنيهًا دعمًا إضافيًا، ليصل إجمالي الدعم إلى 450 جنيهًا.

الفئات المستحقة للدعم الإضافي