الاحتلال الإسرائيلي يحتجر صحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي ويعرقل عملهم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددًا من الصحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، قولها " إن قوات الاحتلال احتجزت صحفيين أثناء عملهم، وتغطيتهم لحصار آليات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، ومحاولتهم اقتحام ساحة المستشفى، حيث منعتهم من العمل وأجبرتهم على المغادرة.

وكانت قوات الاحتلال، نشرت آلياتها العسكرية أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، وألقت قنابل غاز سامة باتجاه ساحته الرئيسية.

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه الـ47، مخلفا 30 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين.

