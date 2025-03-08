بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق طنطا دفرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بطريق طنطا دفرة بمحافظة الغربية قبل قليل، وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق طنطا دفرة السريع أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثث للمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة عن أسماء الضحايا والمصابين وهم:

1- رنا محمد مرسي 23 سنه/اشتباه كسر بقاع الجمجمة والساقين.

2- مجهول الاسم والعنوان حوالي 1.5 سنة/اشتباه نزيف بالمخ.

3- سمارة مصطفى الحاج أحمد 65 سنة/اشتباه نزيف بالمخ.

4- محمد بدر يوسف المنسي/دنوشر/45 سنة /جثة.

5- محمد مسعد إبراهيم مرعي/نشيل /60 سنة /جثة.

6- محمود إبراهيم حمودة/فاقوس/35 سنة /جثة.

7- محمد إبراهيم محمد العفيفي /دنوشر/41 سنة/جثة.

8- أنثى مجهولة الاسم والعنوان حوالي 45 سنة/جثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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