محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزي

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مستشفى أبو النمرس المركزي ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات بالقطاع الصحى خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات والعيادات الخارجية للتأكد من انتظام الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وكلف المحافظ خلال جولته مدير مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافٍ عن الاحتياجات والأجهزة المطلوبة بالمستشفيات لدراسة إمكانية توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين.

كما استمع المحافظ إلى مقترحات العاملين بالمستشفى والاحتياجات المطلوبة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمس حياة المواطنين.

وحرص المحافظ خلال جولته على التحاور مع عدد من المرضى للاطمئنان من حالتهم الصحية والرعاية المقدمة له.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في تذليل العقبات لسرعة إنجاز التراخيص اللازمة لأعمال البناء المطلوبة التي ستساهم في زيادة عدد الأسرة بوحدة العناية المركزة.

لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية لتطوير قسم العمليات الجديد بالمستشفى، وجارٍ استكمال التجهيزات اللازمة بالقسم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .