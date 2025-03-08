الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، بندب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص حريق نشب داخل شقة سكنية، وحصر التلفيات، وطلبت تحريات المباحث.

وتبين من المعاينة أن الحريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات، والتهم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.