9 صور ترصد احتفالية بيوم الشهيد في مدرسة إبراهيم السقا الابتدائية بالبحيرة

نظمت مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية في بنكلا العنب، التابعة لإدارة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة يوم الشهيد.

وشارك تلاميذ المدرسة في الفاعلية، حيث قاموا برسم كلمة " يوم الشهيد.. الشهيد عبد المنعم"، بأجسادهم، احتفالًا بذكري يوم الشهيد التي توافق التاسع من شهر مارس.

وقال نادر الأسيوطي، مدير المدرسة، أن الاحتفالية الأنشطة المدرسية التي تنفذها المدرسة، مشيرًا إلى قام التلاميذ بكتابة كلمة "الشهيد عبد المنعم رياض" بأجسامهم.

وأكد الأسيوطي، أن الهدف من الاحتفالية هو غرس الانتماء تقديرًا لتضحيات الشهداء.