سميرة سعيد ناعية نعيمة سميح: "اليوم فقدت صديقة الطفولة"

نعت النجمة سميرة سعيد، المطربة المغربية، الراحلة نعيمة سميح، التي وافتها المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت سميرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اليوم فقدت صديقة الطفولة، جزء كبير من ذكرياتي، ووجهاً كان دائماً مشرقاً بالحياة والتلقائية، نعيمة لم تكن فقط صوتاً استثنائياً، بل كانت إنسانة دافئة، كريمة في مشاعرها، تملأ الدنيا بضحكتها وروحها الطيبة".

وتابعت سميرة: "منذ طفولتنا، كنت أنا الطفلة المشاغبة وهي الفطرية التي تتصرف بعفوية نادرة، قربها من العائلة جعلها جزءاً من حياتي، وحبها سيظل محفوراً في قلبي، رحلتِ، لكن حضورك لن يغيب أبدا، رحمك الله يا نعيمة".

انطلقت مسيرة نعيمة سميح الغنائية منذ عامها السادس عشر في سبعينات القرن الماضي عام 1970 إلى أن تجاوزت الستين من عمرها، وبعدها اختفت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ عام 2007، لكن من دون أن تعلن اعتزالها الغناء.

وكان آخر ظهور للراحلة سنة 2016 خلال تكريمها ضمن مهرجان "أصوات نسائية" في مدينة تطوان شمال المغرب.

من أبرز أعمال نعيمة الفنية أغنية "ياك أجرحي" التي لاقت شهرة واسعة وأعاد غنائها كثير من المطربين المغاربة والعرب.