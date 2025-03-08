انتشار كثيف للأمن السوري بريف اللاذقية للتصدي لأعمال التخريب والسرقة.. صور

انتشرت قوات الأمن العام السوري، اليوم، في مدينة جبلة بريف اللاذقية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وذلك في إطار حملة لضبط عمليات السرقة والتخريب التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر محلية أن الانتشار الأمني يهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون، والحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية شددت على ضرورة التعاون مع المواطنين لضبط الأوضاع واستعادة الهدوء في المدينة.

ويأتي هذا التحرك عقب ورود شكاوى متعددة من الأهالي حول تصاعد عمليات السرقة والتخريب، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها الأمنية واتخاذ إجراءات مشددة لضمان حماية الممتلكات والأرواح.